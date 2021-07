Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : présente la carte de paiement biométrique Cercle Finance • 20/07/2021 à 10:37









(CercleFinance.com) - Thales présente aujourd'hui sa dernière innovation, une carte de paiement dans laquelle sont enregistrées les données biométriques de l'empreinte digitale de l'utilisateur. Cette empreinte est ensuite utilisée afin d'authentifier localement le porteur au moment du paiement sans contact, explique Thales. Ainsi, en cas de perte ou de vol, la carte devient totalement inutilisable sans l'empreinte digitale de son propriétaire. 'Avec un environnement de paiement aussi fiable, il n'est donc pas nécessaire de fixer un plafond de paiement', estime Thales. La société ajoute que la carte peut également fonctionner classiquement avec un code PIN lorsque le titulaire de la carte n'est pas présent. ' Après un pilote concluant avec la carte de paiement biométrique de Thales, nous avons décidé de la proposer à tous nos clients', annonce déjà Jean-Marie Dragon, responsable des paiements et des cartes chez BNP Paribas.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.57%