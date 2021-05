Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : premier radar Sea Fire livré pour les FDI françaises Cercle Finance • 19/05/2021 à 10:48









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir livré au chantier naval de Lorient, le 27 avril dernier, le premier des cinq radars AESA numériques Sea Fire qui équiperont les futures frégates de défense et d'intervention (FDI) françaises. 'Fruit de sept années de développement, ce jalon marque une étape importante dans le déroulement du programme FDI qui respecte le calendrier initial défini par la Direction générale de l'armement (DGA)', souligne le groupe d'électronique de défense. Thales explique que ce radar de nouvelle génération 'permettra à la Marine nationale d'assurer simultanément la surveillance aérienne de longue distance et de surface ainsi que la conduite de tir des missiles antiaériens'.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -1.00%