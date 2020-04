Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : plusieurs mesures face à la crise Cercle Finance • 07/04/2020 à 07:55









(CercleFinance.com) - Thales annonce la mise en oeuvre d'un plan global d'adaptation à la crise liée à la pandémie du Covid-19, ainsi que la signature d'une ligne de crédit syndiquée de deux milliards d'euros portant sur les 12 prochains mois, avec une option d'extension de six mois. La proposition de dividende soumise à l'assemblée générale du 6 mai, qui se tiendra à huis clos, sera limitée à l'acompte de 0,60 euro par action versé en décembre 2019, permettant au groupe d'éviter une sortie de trésorerie d'environ 430 millions d'euros. Par ailleurs, Thales retire ses objectifs financiers 2020 en raison de l'importance de la crise. Dès qu'il sera en mesure de le faire, il en précisera les impacts financiers sur ses comptes et ajustera ses objectifs.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +4.15%