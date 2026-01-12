Thales, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du lundi 12 janvier 2026

(AOF) - Thales (+1,62% à 270,30 euros)

Le groupe de défense est recherché dans un contexte de tensions accrues sur le plan géopolitique.

Points clés

- Premier mondial des satellites institutionnels, des systèmes de mission et capteurs, de la gestion du trafic aérien, de l’identité et la sécurité des données et numéro 3 mondial de l’avionique, créé en 2020 ;

- Revenus de 20,6 Mds€ tirés de la défense pour 53%, de l’aérospatial pour 27% (dont 14% tirés de l’avionique) et de la sécurité des données pour 20% ;

-Présence internationale, à 24% pour la France, 29% pour les autres pays d’Europe, 14% en Asie, 12% en Amérique du Nord et 9% au Moyen-Orient ;

- Ambition fondée sur 4 piliers : la force de la R&D, à 20% des ventes, les synergies entre métiers tirées d’une profonde connaissance des marchés, une base étendue d’actifs digitaux et une présence globale dans + 100 pays ;

- Capital verrouillé par 2 actionnaires de concert, Dassault Aviation (26,59% et 29,93% des droits de vote) et l’Etat français (26,60% et 36,37%) devant les salariés (2,93% et 3,75%), Patrice Caine étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- recentrage de l’offre sur la chaîne de prise de décision : observation & capturs, transmission & stockage des données et prise de décision (surveillance et gestion des systèmes de vol) puis cybersécurité & identité numérique,

- fusion des équipes commerciales en charge des produits (80% des revenus),

- plan Alenia Space contre les difficultés structurelles de la division de satellites spatiaux,

- accélération de la croissance : acquisitions ciblées, extension des capacités industrielles, renforcement des effectifs en Inde et Roumanie et partenariats (Kongsberg ou Joint Stock),

- sécurisation de la logistique et travail sur le fonds de roulement via l’optimisation des stocks et du profil de paiement des clients,

- désendettement avec objectif d’un effet de levier inférieur à 0,5 à fin 2026,

- innovation fondée sur un écosystème mondial regroupant 1/3 des effectifs, avec un portefeuille de plus de 20 500 brevets, 6 hubs, 3 digital factories, et focalisé sur 5 expertises digitales : connectivité, bid data, cybersécurité, IoT et capteurs quantiques via TrUE AI, cortAIx et partenariat avec le CEA dans l’IA appliquée à la défense et à la sécurité ;

- Stratégie environnementale bas carbone visant le net zéro en 2040 :

- 100 % des produits et services éco-conçus depuis 2023,

- lancements d’emprunts verts,

- 4 axes prioritaires : gestion environnementale, optimisation des vols, gestion des trafics aériens, entraînement et signalisation ;

- Visibilité avec un carnet de commandes record à 25,3 Mds€, soit plus d’un an de chiffre d’affaires, et anticipation par la société d’une croissance de 6-7 % des revenus de l’activité défense jusqu’en 2028 ;

- Situation financière maîtrisée avec, à fin juin, une dette ramenée à 3,4 Mds€ face à 7,3 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre opérationnel redevenu positif à 499 M€.

Défis

- Attente de décisions stratégiques dans les activités de services les moins rentables ;

- Retour à la croissance attendu au 2nd semestre pour l’activité Cyber, en fin de restructuration;

- Opportunité d’un cessez-le-feu en Ukraine (1 % du chiffre d’affaires) pour la cyber et les radars ;

- Après un chiffre d’affaires semestriel en hausse de 8,1% et un résultat net en gain de 1%, affecté par la contribution fiscale exceptionnelle, objectifs 2025 relevés : carnet de commandes supérieur aux ventes, attendues en hausse de 6 à 7% et montée de la marge opérationnelle à 12,2-12,4% ;

- Dividende 2024 de 3,7 €, versé avec acompte et politique de distribution de 40% du résultat.