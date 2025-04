Thales, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du mardi 8 avril 2025

(AOF) - Thales (+5,44% à 240,20 euros)

Le groupe de défense a rebondi nettement car il devrait bénéficier au cours de ces prochaines années de la forte hausse des dépenses militaires en Europe, tarifs douaniers supplémentaires ou pas.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Premier mondial des satellites institutionnels, des systèmes de mission et capteurs, de la gestion du trafic aérien, de l’identité et la sécurité des données et numéro 3 mondial de l’avionique, créé en 2020 ;

- Revenus de 20,6 Mds€ tirés de la défense pour 53%, de l’aérospatial pour 27% (dont 14% tirés de l’avionique) et de la sécurité des données pour 20% ;

-Présence internationale, à 24% pour la France, 29% pour les autres pays d’Europe, 14% en Asie, 12% en Amérique du Nord et 9% au Moyen-Orient ;

- Ambition fondée sur 4 piliers : la force de la R&D, à 20 % des ventes, les synergies entre métiers tirées d’une profonde connaissance des marchés, une base étendue d’actifs digitaux et une présence globale dans + 100 pays ;

- Capital verrouillé par 2 actionnaires de concert, Dassault Aviation (26,59%) et l’Etat français (26,60 %) devant les salariés (3,18% et 3,98%), Patrice Caine étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs ;

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- recentrage de l’offre sur la chaîne de prise de décision : observation & capturs, transmission & stockage des données et prise de décision (surveillance et gestion des systèmes de vol) puis cybersécurité & identité numérique,

- sécurisation de la logistique avec constitution volontaire de stocks sur les composants clés,

- plan Alenia Space contre les difficultés structurelles de la division de satellites spatiaux

- poursuite d’acquisitions ciblées,, extension des capacités industrielles et renforcement des effectifs en Inde et Roumanie,

- innovation financée fondée sur un écosystème mondial regroupant 1/3 des effectifs, avec un portefeuille de plus de 20 500 brevets, 6 hubs, 3 digital factories focalisé sur 5 expertises digitales : connectivité, bid data, cybersécurité, IoT et capteurs quantiques via TrUE AI lancement de cortAIx, visant l’accroissement des capacités en Intelligence Artificielle et partenariat avec le CEA dans l’IA appliquée à la défense et à la sécurité ;

- Stratégie environnementale bas carbone visant le net zéro en 2040 :

- objectif 2030 de réduction de 50%, vs 2018 des émissions directes dépassé dès 2024,

- 100 % des produits et services éco-conçus depuis 2023,

- lancements d’emprunts verts,

- 4 axes prioritaires : gestion environnementale, optimisation des vols, gestion des trafics aériens, entraînement et signalisation ;

- Visibilité avec un carnet de commandes record à 25,3 Md€, soit plus d’un an de chiffre d’affaires ;

- Situation financière maîtrisée avec une dette ramenée à 3 Mds€ face à 7,3 Mds€ de capitaux .

=/ Défis /=

- Valorisation boursière à ses plus hauts historiques (+ 80% en un mois) ;

- Enquête internationale en cours sur des suspicions de corruption et trafic d’influence ;

- Objectifs 2025 : prises de commandes supérieures aux ventes, attendues en hausse de 5 à 6 % et relèvement de la marge opérationnelle entre 12,2 à 12,4 % ;

- Dividende 2024 de 3,7 €, versé avec acompte avec politique de distribution de 40% du résultat.