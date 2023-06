Thales : plus d'ingénieurs, plus de croissance

batiment thales (Crédit: / Adobe Stock)

A l'occasion de l'assemblée qui s'est tenue mi-mai, le groupe a confirmé les bonnes tendances de long terme dont il bénéficie dans ses trois pôles –Aérospatiale (aéronautique civile et spatiale), Défense et sécurité, Identité et sécurité numériques (DIS)– et depuis le début de l'année. Pascal Bouchiat, directeur général finance et systèmes d'information, a souligné que la croissance était toujours là, avec des hausses des prises de commandes de14% au premier trimestre (elles ont dépassé 3,4 milliards d'euros) et de9,4%, en organique du chiffre d'affaires (plus de 4 milliards), tiré particulièrement par l'aéronautique civile et surtout par les DIS. Cependant ces bons chiffres trimestriels ne se sont pas traduits par un relèvement des objectifs annuels, jugés prudents. Thales vise une croissance organique comprise entre 4% et 7%, soit un chiffre d'affaires entre 18 et 18,5milliards d'euros sur la base du périmètre et des taux de change de février2023. La marge d'exploitation est attendue entre 11,5% et 11,8%, après 11% en 2022 et 10,2% en 2021. Le groupe prévoit, en outre, un free cash flow opérationnel de l'ordre de 6,5milliards d'euros sur la période de 2021 à 2023.

Doublement des embauches

«Le groupe a gagné beaucoup de commandes et prévoit de croître. Or, dans nos métiers, la croissance est corrélée au nombre d'ingénieurs, nos cerveaux», a souligné Patrice Caine, le PDG. Si, lors des années précédant la pandémie, Thales recrutait 5.000 à6.000personnes au niveau mondial chaque année, ce sont plus de11.500personnes qui ont rejoint le groupe l'an dernier, ce qui marque une forte inflexion. Et ce devrait encore être environ12.000personnes cette année. Le groupe met l'accent sur la France, qui représente encore la moitié des effectifs, et a lancé des campagnes auprès des écoles pour séduire des jeunes et des femmes. Thales compteainsi 33.000ingénieurs sur80.000salariés.

Le PDG a aussi rappelé que «les conséquences [de la guerre en Ukraine étaient] attendues plutôt sur une tendance de long terme, avec une reprise des investissements dans la défense, notamment en Europe, ainsi qu'un regain d'intérêt pour le domaine de certains investisseurs qui l'avaient délaissé. Mais cela aussi prend un peu de temps».

Les bonnes performances du groupe et ses perspectives lui offrent encore du potentiel. Conseil d'achat confirmer.