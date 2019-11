Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : participation au projet de recherche OPENQKD Cercle Finance • 26/11/2019 à 09:15









(CercleFinance.com) - Thales annonce participer activement, au sein du consortium de l'AIT (Austrian Institute of Technology), au projet de recherche européen OPENQKD, qui installera des infrastructures test de communication quantique dans plusieurs pays européens. Ce projet vise à renforcer la sécurité des applications critiques dans les télécommunications, la finance, les soins de santé, l'approvisionnement en électricité et les services publics, puis de permettre de mettre en réseau des ordinateurs quantiques. Dans ce cadre, le groupe français d'électronique fournit des équipements de chiffrement compatibles avec la cryptographie quantiques (QKD) pour des réseaux terrestres et définit la composante spatiale d'un réseau de communication quantique.

