Thales : participation à un projet IoT au Canada Cercle Finance • 15/04/2021 à 15:34









(CercleFinance.com) - Thales annonce sa participation comme fournisseur de technologies à un nouveau projet IoT (Internet des Objets) au Canada, permettant 'une connectivité cloud instantanée, sécurisée et évolutive pour un IoT basé sur des cartes SIM/eSIM'. Dans le cadre de cette collaboration avec TELUS, l'opérateur canadien de réseaux sans fil, et l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, il fournit les cartes SIM et le serveur IoT, tous conformes aux spécificités IoT SAFE de la GSMA. Le groupe d'électronique français explique que sa solution intègre une sécurité de bout en bout avec authentification mutuelle entre appareils et plateforme cloud IoT, garantissant ainsi la confidentialité et l'intégrité des données.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.30%