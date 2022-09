Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: partenariat 'vert' avec SMRT Trains à Singapour information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 17:24









(CercleFinance.com) - Thales annonce la mise en place d'un partenariat avec SMRT Trains (Singapore's Mass Rapid Transit) autour des technologies de signalisation de nouvelle génération pour des transports ferroviaires plus verts à Singapour.



Les deux partenaires, qui visent tous deux le 'zéro émission' d'ici 2050, s'associent à travers l'initiative “The Next-Generation Green CBTC Project”, qui a pour objet de réduire la consommation d'électricité et de réaliser des gains d'efficacité énergétique de la traction des trains sur les réseaux ferroviaires les plus anciens de la nation : les lignes Nord-Sud et Est-Ouest (NSEW).



Les algorithmes CBTC verts permettent aux trains automatiques sans conducteur qui suivent des courbes de vitesse optimisées d'économiser l'énergie, sans sacrifier la ponctualité.



Le partenariat entre Thales et SMRT pour le développement du CBTC vert de nouvelle génération a pour objet d'évaluer les fonctionnalités d'amélioration en matière de performance environnementale grâce à l'analyse des données.





