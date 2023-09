Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: partenariat renforcé avec Schiebel dans les drones information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 14:10









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé avec Schiebel, un fabricant de systèmes de drones à voilure tournante, un protocole d'accord pour initier et développer une approche marketing globale en capitalisant sur le succès de leurs opérations précédentes en Grande-Bretagne.



'Au cas par cas, les systèmes Camcopter S-100 et S-300 de Schiebel seront combinés aux produits innovants de Thales afin d'offrir une solution unique sur le marché mondial des drones', précise Thales, qui souhaite ainsi promouvoir ces systèmes à l'international.



Le groupe français rappelle avec reçu cette année avec Schiebel, un contrat du ministère de la Défense britannique pour fournir un système de drone à voilure tournante qui veillera depuis le ciel à la protection des navires de la Royal Navy déployés en opération.





