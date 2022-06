Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: partenariat dans les horloges quantiques information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 14:33









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé lundi qu'il allait s'associer à la PME rennaise Syrlinks en vue de développer des horloges atomiques de nouvelle génération destinées à la fois aux applications civiles et militaires.



Les deux entreprises ont officialisé ce matin la signature d'un contrat de plusieurs années avec la Direction Générale de l'armement portant sur la conception d'horloges quantiques compactes à hautes performances.



Baptisés 'Chronos', ces équipements pourront être utilisés pour des applications civiles ou de défense nécessitant une très haute stabilité, c'est-à-dire moins d'une seconde de décalage sur plusieurs dizaines de milliers d'années.





Ils doivent permettre aux systèmes électroniques de s'affranchir de la géolocalisation et navigation par satellites, comme Galileo, qui fournit la référence de temps pour bon nombre d'infrastructures critiques (réseaux 4G/5G, Internet, transactions bancaires mondiales,...).



Les horloges Chronos seront aussi utilisables dans le domaine civil comme le transport ou l'énergie.



Syrlinks équipe déjà les 650 satellites de l'opérateur américain OneWeb.





