Thales: partenariat avec Proximus dans le 'cloud' souverain

(CercleFinance.com) - Le groupe de télécommunications belge Proximus a annoncé vendredi avoir conclu un partenariat avec Microsoft, Thales et Intel dans le domaine du 'cloud' souverain.



Dans un communiqué, Proximus indique qu'il va devenir l'un des premiers opérateurs au monde à combiner le service de 'cloud' souverain proposé par Microsoft avec les technologies d'encryptage et d'attestation sécurisées de Thales et Intel.



Dans le détail, l'offre de Proximus combinera la plateforme 'Microsoft Cloud for Sovereignty' avec la solution de sécurité des données 'CipherTrust' de Thales et la 'Tiber Trust Security' conçue par Intel.



Le groupe belge explique que cette association va lui permettre d'offrir des solutions de 'cloud' souverain dotées d'un cryptage robuste, garantissant le respect de la législation européenne.





