Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: partenariat avec le CEA dans l'IA générative information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon Eurosatory 2024, Thales annonce la signature d'un nouveau partenariat d'une durée initiale de trois ans et renouvelable avec le CEA (Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives) dans le domaine de l'IA générative.



Rassemblées au sein de cortAIx, l'accélérateur d'IA de Thales dans les systèmes critiques, les équipes de recherche en IA l'intelligence artificielle du groupe collaboreront avec celles du CEA pour fournir des solutions d'IA souveraines, maîtrisées et de confiance.



Thales apportera son expertise en IA et sa connaissance approfondie des métiers de la défense et de la sécurité, et le CEA son savoir-faire dans les IA génératives multimodales, de façon à accélérer l'intégration de l'IA dans les solutions proposées aux clients de Thales.





Valeurs associées THALES 150.80 EUR Euronext Paris +0.33%