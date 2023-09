Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Thales: partenariat avec Kyndryl dans la cybersécurité information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 10:15

(CercleFinance.com) - Thales annonce aujourd'hui un partenariat avec Kyndryl, présenté comme le premier fournisseur mondial de services d'infrastructure informatique, dans le but d'offrir aux entreprises et organisations publiques françaises une protection renforcée de leurs systèmes informatiques une résilience accrue face aux cyberattaques en expansion.



Ce partenariat stratégique combinera les compétences et les capacités de cybersécurité de Thales et Kyndryl pour offrir aux clients français une solution complète de gestion à 360° des incidents de sécurité.



Cette alliance permettra aux clients de Kyndryl de bénéficier de la Force d'Intervention Rapide de Thales et de l'expertise de Kyndryl dans le domaine du conseil et de la remédiation.



Alors que la menace d'espionnage informatique se maintient à un niveau élevé, 'nous sommes convaincus que cette collaboration apportera une valeur ajoutée inégalée, aidant les entreprises à naviguer en toute confiance dans le paysage numérique actuel', souligne Philippe Roncati - Président de Kyndryl France.