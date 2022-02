Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: partenariat avec Amelia sur la trajectoire des vols information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 10:28









(CercleFinance.com) - Le groupe français d'aéronautique et de défense Thales a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec Amelia en vue de réduire l'impact environnemental de la compagnie régionale.



Dans un communiqué, les deux partenaires expliquent qu'il vont travailler ensemble à la limitation à court terme de l'impact environnemental des opérations du transporteur grâce à l'optimisation de ses trajectoires de vol.



Thales souligne que l'optimisation des trajectoires et des opérations des avions est identifiée comme un des leviers majeurs pour réduire par deux les émissions de l'aviation civile d'ici à 2050.



Cette étude concernant les données de vols de la compagnie aérienne s'appuiera sur l'application 'Flight Footprint Estimator' développée par Thales.



De premières améliorations sur le réseau français d'Amelia sont prévue d'ici à la fin de l'année, avant un élargissement progressif à l'ensemble des vols de la compagnie.





