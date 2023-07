Thales: Oddo BHF confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 10:11

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note neutre sur le titre Thales avec un objectif de cours inchangé de 137 euros.



Alors que Thales publiera ses résultats au titre du 1er trimestre le 21 juillet, Oddo BHF anticipe un CA de 8633 ME en croissance organique de 6,5% (dont 9,2% au 1er trimestre et 4,3% au 2e trimestre).



Le broker estime que la rentabilité devrait être préservée et modélise un EBIT de 989 ME, soit une marge de 11,5% (+66 pb).



De son côté, Thales anticipe une croissance organique du CA comprise entre 4% et 7% et une marge d'EBIT entre 11,5% et 11,8%.



'Au final, nous pensons que Thales pourrait juste resserrer ses objectifs pour l'exercice 2023 vers le haut des fourchettes existantes', conclut Oddo BHF.