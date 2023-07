Thales: obtient deux contrats majeurs de cybersécurité information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 10:26

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir été notifié par l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et par la Commission européenne, de 'deux contrats majeurs pour la cybersécurité du programme Galileo Deuxième Génération (G2G)'.



Thales sera en charge de l'ensemble des éléments liés à la sécurité et à la résilience de G2G : architecture, équipement de sécurité et protection contre les cyberattaques en termes de détection et réponse.



Ces contrats, qui représentent un montant total de plus de 60 millions d'euros (hors options), prolongent ainsi le rôle clé du groupe pour la cybersécurité de la deuxième génération du programme Galileo puisque Thales sera en charge de l'ensemble des éléments liés à la sécurité et à la résilience de G2G.



Ainsi, 'l'Europe se dote d'une robustesse renforcée, en particulier pour faire face à la menace quantique [...] et pour assurer la surveillance du premier système mondial de positionnement par satellites, grâce à une maîtrise inédite du traitement de masses de données', a commenté Pierre-Yves Jolivet, VP Cyber Solutions, Thales.