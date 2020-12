Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : objectif contractuel rempli pour les Griffon Cercle Finance • 23/12/2020 à 15:06









(CercleFinance.com) - Thales, membre du groupement momentané d'entreprises (GME) formé avec Nexter et Arquus, annonce avoir présenté à la direction générale de l'armement (DGA) le 128ème Griffon - un engin blindé multi rôles (EBMR) - prévu en 2020. Les derniers Griffon vont être soumis aux vérifications d'usage avant d'être acheminés vers le site de Canjuers où l'armée de Terre procédera à leur prise en compte. A ce jour, 90 Griffon ont finalisé ce parcours, s'ajoutant aux 92 livrés en 2019. Dès le mois de janvier 2021, les derniers véhicules sortis de chaîne en décembre les rejoindront dans les régiments, rattrapant très tôt dans l'année 2021 le retard lié à la crise sanitaire, fait savoir Thalès. En raison de la pandémie, les membres du GME avaient en effet rapidement revu le calendrier initial : les objectifs de 2020 avaient été maintenus pour les Griffon tandis que les premières livraisons de Jaguar ont été décalées au mois d'avril 2021.

