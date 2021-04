Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : nouvelle version de TopOwl choisie par NHIndustries Cercle Finance • 27/04/2021 à 09:42









(CercleFinance.com) - Thales annonce que NHIndustries a choisi la nouvelle génération du casque TopOwl Digital Display pour la version forces spéciales du programme NH90, version développée à la demande de la DGA et disponible pour les pays partenaires ou clients du NH90. 'Cette génération digitale ouvre l'ère de la réalité augmentée au profit de la capacité opérationnelle des pilotes d'hélicoptères de combat, notamment pour le vol en environnement visuel très dégradé', souligne le groupe d'électronique de défense.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.14%