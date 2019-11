Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : nouvelle solution pour se protéger des drones Cercle Finance • 19/11/2019 à 07:39









(CercleFinance.com) - Thales présente une nouvelle solution pour protéger les sites sensibles des drones malveillants. Le groupe présente ainsi EagleSHIELD, sa nouvelle solution intégrée de lutte anti-drone pour la protection et la sécurisation des sites sensibles et des grands événements urbains. ' EagleSHIELD est une solution multi-senseurs permettant la détection, l'identification, la classification et la neutralisation de drones malveillants volant à basse altitude jusqu'à une distance de 7km ' indique le groupe. ' Grâce à EagleSHIELD, Thales aide ses clients à faire face aux intrusions de drones malveillants dans l'environnement complexe de leurs infrastructures critiques, pour prendre des décisions rapides et efficaces en quelques secondes seulement. ' Thomas Got, VicePrésident des activités de systèmes intégrés pour la protection de l'espace aérien chez Thales.

Valeurs associées THALES Euronext Paris 0.00%