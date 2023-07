Thales: nouvelle directrice des relations investisseurs information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 13:04

(CercleFinance.com) - Thales annonce la nomination d'Alexandra Boucheron en tant que directrice des relations investisseurs.



Rattachée à Pascal Bouchiat, Directeur Général, Finance et Systèmes d'Information de Thales, elle aura la responsabilité de la communication financière et, notamment, des relations avec les investisseurs et analystes financiers.



Elle succèdera à Bertrand Delcaire, qui prend de nouvelles responsabilités au sein du Groupe et devient Vice-président, directeur des offres de systèmes au sein de l'Activité Systèmes d'Information et de Communication Sécurisés.



Alexandra Boucheron était jusqu'à présent responsable de la communication financière et des relations investisseurs de Verallia. Avant de prendre ses fonctions chez Verallia en 2019, elle était directrice de la communication financière et des relations investisseurs de Tarkett depuis 2014.