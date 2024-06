Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: nouvelle commande de munitions par la France information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon Eurosatory 2024, Thales annonce que le SIMu (Service Interarmées des Munitions) français a signé une commande portant sur plusieurs dizaines de milliers de munitions de 120mm complétant la commande de 15.000 munitions signée en 2023.



Ce nouveau contrat comprend un tiers de munitions d'exercice et deux tiers de munitions explosives, afin de doter les mortiers de 120mm rayé tracté et, à terme, le système MEPAC intégré à la chaîne d'automatisation des tirs et des liaisons de l'Artillerie sol-sol (ATLAS).



Ce contrat va amener Thales à accroitre considérablement la cadence de production de son site de la Ferté Saint Aubin (Loiret), qui va ainsi passer d'une production annuelle globale de 20.000 munitions en 2023 à plus de 80.000 par an d'ici 2026.





Valeurs associées THALES 151.20 EUR Euronext Paris +0.60%