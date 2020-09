Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : nouvelle certification pour un simulateur de vol Cercle Finance • 15/09/2020 à 15:44









(CercleFinance.com) - Le simulateur de vol Reality H Thales du tout nouvel hélicoptère H160 d'Airbus Helicopters vient de franchir une étape majeure avec la certification de sa qualification FFS (Full Flight Simulator) niveau D par la DGAC. ' Équipé d'une imagerie 4 K hautes définitions à large champ de vision, le simulateur apporte encore plus de réalisme et de sensations lors des exercices d'entrainement ' indique le groupe. Les premières sessions de formation peuvent commencer avant la livraison des appareils aux premiers clients.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.70%