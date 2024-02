Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: nouvel administrateur représentant l'Etat au conseil information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi la nomination à son conseil d'administration d'Alexis Zajdenweber en tant que nouvel administrateur représentant l'Etat.



Le haut fonctionnaire a été nommé par arrêté afin de succéder à Emmanuel Moulin, récemment choisi pour devenir le directeur de cabinet du nouveau Premier ministre Gabriel Attal.



Alexis Zajdenweber le remplacera également comme membre du comité stratégique et responsabilité sociale et environnementale et du comité de la gouvernance et des rémunérations du conseil.



Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris puis de l'Ecole nationale d'administration, Alexis Zajdenweber avait débuté sa carrière à Bercy en 2003.



Il est, depuis 2022, commissaire aux participations de l'Etat et directeur de l'Agence des participations de l'Etat, suite à sa nomination par décret du Président de la République.



L'Etat français est le principal actionnaire de Thales avec plus de 26% du capital, devant Dassault Aviation (25%).





