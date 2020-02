Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : nouveaux services pour la sécurité de Fujitsu Cercle Finance • 12/02/2020 à 08:10









(CercleFinance.com) - Thales annonce que ses modules de sécurité matériels (HSM) et ses solutions de gestion de clés ont été choisis par Fujitsu. Les modules et solutions Thales permettent de renforcer les nouvelles offres de sécurisation des PKI et de chiffrement des données de l'entreprise, actuellement commercialisées par Fujitsu dans toute l'Europe. ' Fujitsu a intégré Data Protection On Demand, le service Cloud HSM de Thales, avec son service Microsoft Certificate Authority (CA) géré, pour proposer un service de bout-en-bout à la fois hautement sécurisé et pratique pour les PKI d'entreprises ' indique le groupe. 'Fujitsu a également intégré dans son nouveau service de chiffrement des données la plate-forme de gestion de clés de Thales pour une gestion sécurisée des clés de chiffrement tout au long du cycle de vie'.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.40%