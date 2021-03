Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : nouveau service pour la protection des données Cercle Finance • 16/03/2021 à 10:25









(CercleFinance.com) - Thales annonce une nouvelle capacité en matière de protection des données. Ce service permet aux clients de Microsoft de bénéficier de la puissance de la gamme complète des applications Microsoft 365 tout en protégeant les données sensibles dans le cloud. Ils peuvent ainsi respecter les principales réglementations et exigences en matière de confidentialité des données. Ces clients peuvent désormais s'appuyer sur les modules matériels de sécurité (HSM) Luna de Thales avec Double Key Encryption pour Microsoft 365. Ils peuvent ainsi se conformer aux réglementations telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, le Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) et les recommandations du Comité Européen de la Protection des Données (EDPR). ' Pour les organisations des secteurs hautement réglementés tels que les services financiers, les gouvernements et la santé, leurs données sensibles exigent le plus haut niveau de contrôle et de sécurité ' indique le groupe.

