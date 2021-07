Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : nouveau record annuel à 91,1E information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 13:18









(CercleFinance.com) - Thalès efface la résistance des 89,9E du 9 juillet nouveau record annuel à 91,1E : la dernière oscillation entre 84 et 90E induit un potentiel de hausse vers 96E (testé pour le dernière fois le 14 février 2020), la principale résistance moyen terme demeurant 100E.

