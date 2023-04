Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : nouveau record à 140,4E information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Thalès poursuit son envolée inexorable et inscrit un nouveau record à 140,4E: sortir d'un biseau 127/134E, il était logique d'aller tester 141E: les analystes évoquent déjà le test des 150E.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.56%