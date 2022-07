Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: nouveau partenariat avec l'Institut Curie information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 16:28









(CercleFinance.com) - Thales annonce un partenariat avec l'Institut Curie afin de créer une filière industrielle française d'ambition internationale dans le domaine de la radiothérapie flash par électrons de très haute intensité, une technique qui permet de détruire les cellules tumorales tout en épargnant les tissus sains.



'Ce partenariat avec l'Institut Curie va permettre d'accélérer les travaux de recherche et de développement sur cette technologie révolutionnaire. Il se concrétise déjà par une thèse commune sur l'Etude de la radiothérapie par électrons de très haute énergie (VHEE), dont les résultats constitueront le socle pour la réalisation des machines médicales', expliqueCharles-Antoine Goffin, Vice-Président des activités Microwave & Imaging Sub-Systems de Thales.



Le partenariat entre l'Institut Curie et Thales prévoit la création d'une plateforme permettant de définir cette nouvelle modalité, d'identifier les indications prioritaires et de dérouler un programme complet de recherche médicale.



Sa construction est envisagée au coeur du site de l'Institut Curie à Orsay, unique site en France dans un cadre clinique en mesure d'accueillir un tel équipement.







