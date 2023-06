Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: nouveau partenariat avec Google Cloud dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 09:54









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi avoir conclu un nouveau partenariat avec Google Cloud en vue de développer des fonctionnalités de protection des données basées sur l'intelligence artificielle générative.



Concrètement, les deux groupes comptes associer CipherTrust, la plateforme de sécurité des données mise au point par Thales, avec Vertex AI, la solution de Google qui permet le déploiement d'applications liées à l'IA grâce aux modèles de langage volumineux (LLM).



Dans un communiqué, Thales explique qu'un nombre croissant d'entreprises ont tendance à stocker des informations délicates sur le 'cloud', mais que seules 24% d'entre elles connaissant précisément l'emplacement de ces données.



L'objectif de la collaboration est de les aider, avec l'IA, à identifier, classer et protéger leurs données les plus sensibles.





