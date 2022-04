Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: nouveau contrat pour le métro de Montréal information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 18:00









(CercleFinance.com) - Thales annonce la poursuite de la modernisation du réseau du métro de Montréal.



La Société de transport de Montréal (STM) a attribué à Thales une extension de contrat pour fournir les nouveaux systèmes d'enclenchement informatisés à huit stations de métro supplémentaires.



Avec cette extension de contrat, Thales fournira une technologie innovante pour un total de 16 stations/dépôts, offrant ainsi à la STM d'améliorer ses équipements de signalisation.



' Ce projet vise à améliorer l'infrastructure technologique du métro de Montréal, tout en prenant en compte les développements futurs du réseau ' indique le groupe.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.52%