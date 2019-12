Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : nouveau contrat entre Alenia Space et l'ESA Cercle Finance • 05/12/2019 à 11:48









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space (co-entreprise entre Thales, majoritaire, et Leonardo), annonce ce jeudi la signature d'un nouveau contrat d'évolution, concernant le système de navigation européen EGNOS, avec l'Agence Spatiale Européenne. 'Ce contrat va permettre à Thales Alenia Space, de développer une nouvelle version d'EGNOS (version V242B) intégrant de nouvelles fonctionnalités avancées', explique Thales. D'un montant global d'environ 78 millions d'Euros, ce contrat porte notamment sur l'extension géographique de la couverture SBAS EGNOS, la mise en place d'une nouvelle génération de stations de référence, ou encore l'amélioration algorithmique du centre de calcul pour de meilleures performances du système. La certification et mise en opération de cette nouvelle évolution est prévue pour 2023.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.25%