Thales: nouveau contrat autour du métro de Montréal information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 17:35









(CercleFinance.com) - Thales et la Société de transport de Montréal (STM) concluent un nouveau contrat pour le projet de système contrôle des trains de la ligne bleue du métro de Montréal.



Thales concevra, fabriquera, installera et testera le système de signalisation de contrôle des trains CBTC SelTrac, et fournirades services de maintenancede 5 ans.



La technologie SelTrac de Thales remplacera le système existant sur la ligne bleue et s'étendra également sur le tronçon prolongé de 6 km.



Cela permettra de moderniser significativement le réseau et de remplacer l'ancienne technologie pour offrir à la clientèle des trajets améliorés et plus fiables, et à la STM la possibilité d'augmenter la fréquence des trains.





