Thales: nouveau centre pour les systèmes sonar en Italie

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé jeudi qu'il allait renforcer son partenariat avec la Marine italienne en inaugurant un nouveau centre de services intégrés sur la base navale de La Spezia, dans le nord-ouest du pays.



L'électronicien de défense précise que ce nouveau centre, basé en Ligurie et dédié à la maintenance des systèmes sonar, est censé offrir une proximité et une réactivité accrues aux forces navales italiennes.



L'objectif est notamment de réduire les temps d'intervention en vue de maximiser la disponibilité de ses systèmes de recherche et d'exploration sous-marine installés à bord des frégates et des chasseurs de mines.



Le nouveau centre, qui doit couvrir une superficie de 1.000 m2, permettra de doubler le nombre actuel de postes spécialisés, répartis entre ingénieurs, techniciens et bid managers.





