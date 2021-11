Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : nouveau banc de soudage pour les modules spatiaux information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 12:44









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce avoir inauguré un nouveau banc de soudage par friction-malaxage (FSW - Friction Stir Welding) sur l'un de ses sites de production à Turin. Ce procédé - que Thales Alenia Space est la seule entreprise d'Europe à employer - permettra de doubler la capacité de production de modules pressurisés, destinés notamment aux futures infrastructures orbitales et de surface, indique l'entreprise. Le nouveau banc emploie un procédé de soudage innovant offrant une plus grande précision de traitement, un gain de résistance mécanique, des économies d'énergie et une réduction des coûts et des temps de production. Grâce à ce nouvel investissement, Thales Alenia Space améliorera la production des modules pressurisés, parmi lesquels ceux des trois principales composantes de la future station orbitale Lunar Gateway - I-HAB, ESPRIT et HALO -, les deux modules de la première station spatiale commerciale conçue par Axiom Space, et les modules du vaisseau-cargo Cygnus, crucial pour le ravitaillement en toute sécurité de l'ISS depuis 2013.

