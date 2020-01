Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : notifié, avec Dassault A., par la DGA d'une commande Cercle Finance • 14/01/2020 à 12:10









(CercleFinance.com) - Le groupe Thales annonce que la DGA l'a notifié, avec Dassault Aviation, du contrat visant à équiper d'une 'Capacité universelle de guerre électronique' (CUGE) les futurs avions de renseignement stratégique de l'Armée française. 'La notification de la commande porte sur les deux premiers appareils. La CUGE équipera à terme les trois Falcon 8X de Dassault Aviation qui remplaceront les deux Transall C-160 ' Gabriel ' de l'Armée de l'air à partir de 2025', explique Thales. Le montant de la commande n'a pas été précisé.

Valeurs associées THALES Euronext Paris 0.00%