Thales : nomination d'une nouvelle DG adjointe Avionique

(CercleFinance.com) - Le groupe Thales annonce ce lundi la nomination de Yannick Assouad en tant que Directrice générale adjointe Avionique. Elle prendra ses fonctions le 1er octobre. 'Elle succèdera à Gil Michielin, qui quittera ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite. Yannick Assouad rejoindra le comité exécutif du Groupe et rapportera à Patrice Caine, Président-directeur général', précise le groupe.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.30%