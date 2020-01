Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : niveau de sécurité sur des applications mobiles Cercle Finance • 28/01/2020 à 15:51









(CercleFinance.com) - Thales indique être la première entreprise de haute technologie à atteindre le plus haut niveau de la norme internationale de sécurité ' Critères Communs ' pour une solution logicielle de protection des identités mobiles. ' Le logiciel Mobile ID de Gemalto a résisté avec brio aux tests d'intrusion les plus avancés pratiqués sur des applications mobiles ' indique le groupe. ' Ainsi les gouvernements qui choisiront les solutions d'identité numérique Thales pour leurs dispositifs d'identité numérique et mobile seront assurés d'offrir à leurs administrés le plus haut niveau de sécurité logicielle et de protection contre le vol d'identité ' rajoute Thales.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.29%