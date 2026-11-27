Thales annonce être entré en négociations exclusives pour acquérir la participation de 51,6% au capital de Lumibird détenue par les entités contrôlées par le PDG et actionnaire majoritaire, Marc Le Flohic. Cette acquisition ferait suite à la cession par Lumibird de sa division médicale, dont la finalisation est attendue d'ici à la fin de l'année.

Le prix proposé valorise Lumibird à 30,10 EUR par action, ce qui représente une prime de 24,7% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur un mois avant l'annonce de l'opération. En outre, des compléments de prix pouvant atteindre 2,56 EUR par action pourront être versés.

Le prix proposé valorise l'activité photonique de Lumibird à environ 440 MEUR en valeur d'entreprise (après versement de la distribution exceptionnelle consécutive à la cession de l'activité médicale), soit un multiple d'environ 23 fois l'EBIT 2027 estimé par le consensus des analystes.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'acquisitions ciblées de Thales, visant à renforcer ses capacités dans le domaine de la défense et à soutenir une croissance durable ainsi que la création de valeur à long terme. Elle ne devrait pas avoir d'incidence significative sur le profil financier du groupe à court terme.

La réalisation de l'acquisition de la participation des cédants est prévue d'ici à la fin du 2e trimestre 2027, sous réserve de la cession de la division médicale de Lumibird et du versement de la distribution exceptionnelle y afférente, ainsi que de l'obtention des autorisations réglementaires usuelles.

Cette acquisition serait suivie du dépôt d'une offre publique d'achat simplifiée obligatoire visant le solde des actions Lumibird, puis d'un retrait obligatoire si les conditions en sont réunies. L'offre serait proposée au même prix par action et assortie des mêmes éventuels compléments de prix que ceux dont bénéficieraient les cédants.

Le conseil d'administration de Lumibird a accueilli favorablement, à l'unanimité, le projet d'opération. Le conseil rendra son avis motivé après examen du rapport établi par l'expert indépendant désigné à cet effet, Finexsi. Un comité ad hoc a par ailleurs été constitué afin de suivre les travaux de l'expert indépendant.