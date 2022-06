Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: Moody's relève sa perspective information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 14:42









(CercleFinance.com) - Moody's a confirmé sa note de crédit Senior Unsecured sur Thales à 'A2', tout en relevant sa perspective de 'négative' à 'stable', changement de perspective qui reflète notamment 'la solide exécution de l'entreprise pendant la pandémie'.



Dans son résumé, l'agence de notation met aussi en avant une bonne visibilité des revenus et des bénéfices du groupe, grâce à des très fortes prises de commandes en 2021 ainsi qu'un environnement géopolitique difficile.



Moody's pointe enfin une amélioration significative des indicateurs de crédit avec de nouveaux progrès attendus au cours des douze prochains mois, ainsi qu'une politique financière prudente en faveur d'une note 'investment grade' solide.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.31%