Thales: modernise le contrôle aérien en Zambie information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 10:17

(CercleFinance.com) - Thales a modernisé le contrôle du trafic aérien en Zambie avec la dernière solution ATC TopSky sur l'aéroport international Kenneth Kaunda de Lusaka et de l'aéroport international Harry Mwanga Nkumbula de Livingstone.



Grâce aux solutions Datalink CPDLC et ADS-C, les centres ATC et les pilotes zambiens pourront communiquer via des messages de données au lieu de la radio vocale conventionnelle.



Cette mise à niveau améliorera la sécurité des vols en atténuant le risque de dégradation des communications radio. Les canaux VHF seront toujours disponibles comme principal mode de communication dans la région d'information de vol (FIR).



Thales TopSky - ATC est une solution d'automatisation du contrôle du trafic aérien conçue pour contrôler le trafic en route, en approche et océanique, à la fois dans les environnements civils et militaires.