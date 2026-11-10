Thales mise sur les conteneurs pour muscler les navires de guerre

Comment renforcer rapidement les capacités d'un navire de guerre sans passer par la case chantier naval ? A l'occasion du salon Euronaval (organisé du 3 au 6 novembre, à Villepinte), Thales a présenté une solution qui pourrait permettre aux marines d'adapter leurs bâtiments en quelques jours seulement...

Besoin d'un radar supplémentaire, d'un système de guerre électronique dernier cri ou de nouvelles capacités de combat ? Plutôt que de modifier en profondeur un navire, Thales propose simplement "une capacité Modulaire Maritime". Comprendre : un conteneur bardé de technologie.

Le principe est finalement assez simple : il consiste à faire rentrer les différents équipements dans un conteneur standard de 20 pieds, soit environ six mètres de long. Selon les besoins, celui-ci peut accueillir des radars, des sonars, des moyens de communication ou encore des systèmes de contrôle de tir, notamment pilotés par le système de gestion de combat TACTICOS.

"Si vous avez une frégate disponible, mais qui ne dispose pas de toutes les capacités nécessaires à une mission, vous pouvez adapter ce conteneur et l'installer en quelques jours", explique une représentante de Thales rencontrée par Zonebourse sur le salon.

Des navires plus polyvalents

L'enjeu est de taille pour les marines, qui cherchent à renforcer leurs moyens dans un contexte de réarmement, sans nécessairement attendre la livraison de nouveaux bâtiments. Avec cette solution, un même navire pourrait ainsi voir ses capacités évoluer au gré des missions.

Le dispositif peut aussi équiper des bâtiments sans équipage ou être déployé à terre. Son format standardisé facilite son transport, notamment à bord d'un A400M. Reste une condition : le navire doit pouvoir accueillir le conteneur, tant sur le plan des dimensions que de l'alimentation électrique ou des connexions nécessaires.

Thales ne part pas de zéro. Le groupe a déjà développé des systèmes conteneurisés pour la lutte contre les mines, ainsi que des versions de ses sonars CAPTAS destinés à la lutte anti-sous-marine. Il entend désormais aller plus loin en réunissant plusieurs technologies au sein d'une même solution modulaire.

Cette approche répond aussi à l'essor des flottes dites "hybrides", qui associent navires traditionnels et drones maritimes. Plutôt que de multiplier les bâtiments spécialisés, les marines pourraient ainsi adapter plus facilement les moyens dont elles disposent déjà.

Pour l'heure, la Capacité Modulaire Maritime en est encore au stade du démonstrateur, que Thales présente comme prêt à être testé en conditions opérationnelles. Le groupe n'a annoncé ni première commande ni calendrier de déploiement commercial.