Thales: mise à jour du système TopSky - ATC

(CercleFinance.com) - Thales annonce le lancement de la mise à jour de son système TopSky - ATC, qui répondra aux défis de la gestion du trafic aérien (ATM) de demain.



' La mise à jour de TopSky - ATC repose sur une structure de gouvernance innovante qui favorise la collaboration, la prise de décision partagée et l'appropriation entre toutes les parties impliquées ' indique le groupe.



TopSky - ATC offre de nombreux avantages aux ANSP et aux contrôleurs aériens (ATCO). Grâce à son service d'abonnement flexible, TopSky - ATC permet aux clients de décider des mises à jour en fonction de leurs besoins spécifiques et de leurs contraintes financières.



' Thales s'est engagé à soutenir les ANSP dans la conception d'une solution ouverte, sûre et sécurisée qui leur permettra de faire face avec plus de souplesse aux fluctuations prévisibles et imprévisibles des flux de trafic. Cela permet à toutes les parties prenantes de collaborer de manière plus proactive pour construire ensemble un ciel plus sûr et plus efficace. ' a déclaré Christian Rivierre, VP Airspace Mobility Solutions, Thales.





