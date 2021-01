Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : menace de casser le support des 73,5E du 21/12 Cercle Finance • 25/01/2021 à 11:26









(CercleFinance.com) - Thalès menace de casser le support des 73,5E du 21/12 : le titre pourrait sortir par le bas du corridor 81,5/73,5E, ce qui libèrerait un potentiel de repli de -8E, jusque vers 65E, pour un retracement de -62% du segment 55/81E.

