Thalès : menace de casser le support des 69E

(CercleFinance.com) - Thalès rechute de -5% vers 68E et menace de casser le support des 69E testé les 11 juin et 17 juillet. Si confirmation, risque de correction en direction du 'gap' des 66,22E du 25 mai puis du double support des 61,95E des 14 et 22 mai.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -5.47%