Thales: Lucy, le labo roulant, est arrivée à Innotrans

(CercleFinance.com) - Pour la première fois, Lucy, le laboratoire roulant de Thales, a voyagé vers InnoTrans mettant en oeuvre ses fonctionnalités autonomes.



Le voyage de Lucy a commencé le 2 septembre à Neustadt pour se rendre à Berlin au salonInnoTransoù les visiteurs pourront découvrir les solutionsThales à la pointe de la technologie en matière d'autonomie.



Construit en 1994,Lucy est le laboratoire roulant de Thalespour tester tous les systèmes ferroviaires embarqués.



Avec son système de gestion et de contrôle des trains, son système d'aide à la conduite, ses équipements cellulaires de télésurveillance, ses capteurs de géolocalisation, Lucy est capable de déterminer d'elle-même très précisément sa position et sa vitesse.



Elle pourra dans le futur détecter la présence d'objets sur la voie ou à proximité, les reconnaître et réagir en conséquence.



L'autonomie offre à la fois des économies d'énergie et des améliorations de performances avec une meilleure ponctualité. Le rail consomme 12 fois moins d'énergie et émet jusqu'à 11 fois moins de CO2 par passager-kilomètre que les voitures.





