Thales : livre l'antenne du satellite Euclid

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce avoir livré l'antenne devant être intégrée au satellite Euclid sur son site de Turin, en Italie. Euclid est une mission d'astronomie et d'astrophysique de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), dont le lancement est prévu en 2022 à bord d'un lanceur Soyouz depuis le port spatial de l'Europe, en Guyane française (CSG). Son objectif consistera à scruter le ciel à l'aide d'un télescope spatial de 1,2 m de diamètre, afin d'étudier l'énergie noire et la matière noire, et tenter de comprendre pourquoi l'univers poursuit son expansion à un rythme accéléré.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -1.23%