Thales : livraison du 100e radar Ground Master

(CercleFinance.com) - Thales indique avoir livré fin juillet son 100e radar de la famille Ground Master - un Ground Master 400 (GM400) - au Maroc, aux termes d'un contrat signé en 2019 avec les forces aériennes royales du Maroc. Une commande précédente avait été passée 2013. 'Avec son architecture entièrement numérique, la famille Ground Master détecte les menaces aériennes actuelles et futures jusqu'à 500 km, avec un très haut niveau de détection à basse altitude, y compris les drones évoluant à faible vitesse', explique-t-il.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.59%