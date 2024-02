Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: livraison d'un 1er sonar CAPTAS-4 à l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 15:03









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé aujourd'hui avoir livré en octobre 2023 le tout premier sonar CAPTAS-4 du programme des Frégates Constellation (FFG) de la Marine américaine.



Le premier système se trouve actuellement aux Etats-Unis en prévision de son installation à bord de la première frégate de la classe Constellation.



Thales précise que la livraison s'est opérée en un temps contraint, faisant de Thales le premier partenaire industriel du programme FFG à livrer en avance par rapport au planning contractuel.



La société rapporte le CAPTAS-4 a été ' plusieurs fois récompensé pour ses performances inégalées en matière de lutte sous la mer ' et qu'il permettra ainsi aux nouvelles frégates lance-missiles américaines de détecter, localiser, classifier et poursuivre des menaces sous-marines de plus en plus furtives et silencieuses.







