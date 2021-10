Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : les prévisions de ventes d'un analystes information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 16:31









(CercleFinance.com) - Oddo anticipe un chiffre d'affaires de 3 589 ME hors Transport (désormais traitée en activité à céder) pour le 3ème trimestre (publication le 26 octobre avant ouverture) en décroissance organique de 0.3%. ' Cette légère décroissance est principalement liée à l'effet de base dans la Défense & Sécurité '. Sur le T4, Oddo s'attend à une croissance organique de +3%. ' L'activité Défense & Sécurité devrait donc décroitre de près de 2% à 1 843 ME '. Oddo confirme son conseil à Surperformance et réitère son objectif de cours de 102 E. ' Les fondamentaux sont solides et offrent un profil toujours attirant ' indique l'analyste.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -1.55%